Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne T15, le départ à 06h46 de Pont-de-Chéruy en direction de Nivolas-Vermelle effectuera exceptionnellement son terminus à l'arrêt "Poste Gambetta" à Bourgoin-Jallieu.

Merci de votre compréhension.