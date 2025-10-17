Infos transport en commun : L.T15 : changement exceptionnel de départ vendredi 17 octobre
Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne T15, le départ à 17h02 de Nivolas-Vermelle en direction de Pont-de-Chéruy effectuera exceptionnellement son départ à l'arrêt "Poste Gambetta" à Bourgoin-Jallieu.
Merci de votre compréhension.
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
vers PONT DE CHERUY