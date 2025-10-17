itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/09/2025

Infos transport en commun : L.T15 : changement exceptionnel de départ vendredi 17 octobre

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 17 octobre, en raison de la fermeture du Lycée Saint-Marc, sur la ligne T15, le départ à 17h02 de Nivolas-Vermelle en direction de Pont-de-Chéruy effectuera exceptionnellement son départ à l'arrêt "Poste Gambetta" à Bourgoin-Jallieu.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY
Voir toutes les infos trafic