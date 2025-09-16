itinisère

Infos transport en commun : L.T14 : réorientation des usagers vers la L.CRE10

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Surcharge sur la ligne T14 : solution de report vers la ligne CRE10

En raison de surcharges sur la T14 entre Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu pour le départ de 7h45 à destination de l’Isle d’Abeau, certains usagers à destination du collège Lamartine à Crémieu sont invités à emprunter la ligne scolaire CRE10.

Pour permettre une meilleure répartition dans les cars, nous vous rappelons que les usagers provenant des arrêts « La gare », « Mairie » et « Barens routiers » à Saint-Romain-de-Jalionas en direction du collège Lamartine de Crémieu peuvent emprunter la ligne CRE10.

Vous trouverez les horaires de passage aux arrêts ci-dessous :

l-t14-surcharges-rappel-horaires-ligne-cre10.JPG

 

Merci de votre compréhension

