Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Surcharge sur la ligne T14 : solution de report vers la ligne CRE10

En raison de surcharges sur la T14 entre Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu pour le départ de 7h45 à destination de l’Isle d’Abeau, certains usagers à destination du collège Lamartine à Crémieu sont invités à emprunter la ligne scolaire CRE10.

Pour permettre une meilleure répartition dans les cars, nous vous rappelons que les usagers provenant des arrêts « La gare », « Mairie » et « Barens routiers » à Saint-Romain-de-Jalionas en direction du collège Lamartine de Crémieu peuvent emprunter la ligne CRE10.

Vous trouverez les horaires de passage aux arrêts ci-dessous :

Merci de votre compréhension