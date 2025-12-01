Infos transport en commun : L.T14 et BJA09 : informations lignes
Perturbation
T14 et BJA09
En raison de surcharges sur la T14 entre les arrêts « Château Delphinal » à Crémieu et « Le Lichoud » à St-Marcel-Bel-Accueil, certains usagers à destination de Bourgoin-Jallieu ou de Nivolas-Vermelle sont invités à emprunter la ligne BJA09.
- Pour permettre une meilleure répartition dans les cars, nous vous rappelons que les usagers provenant de Saint-Romain-de-Jalionas, Crémieu et Saint-Hilaire-de-Brens en direction des établissements de Bourgoin Jallieu et Nivolas-Vermelle peuvent emprunter la ligne BJA09 aux horaires de la fiche horaire correspondante.
- Pour atteindre le lycée St-Marc de Nivolas-Vermelle, une correspondance est réalisable à « Barbusse Gare Routière » avec la ligne 1141 du réseau RUBAN au départ de 7h50.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
-
T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY