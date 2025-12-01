itinisère

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

T14 et BJA09

En raison de surcharges sur la T14 entre les arrêts « Château Delphinal » à Crémieu et « Le Lichoud » à St-Marcel-Bel-Accueil, certains usagers à destination de Bourgoin-Jallieu ou de Nivolas-Vermelle sont invités à emprunter la ligne BJA09.
  • Pour permettre une meilleure répartition dans les cars, nous vous rappelons que les usagers provenant de Saint-Romain-de-Jalionas, Crémieu et Saint-Hilaire-de-Brens en direction des établissements de Bourgoin Jallieu et Nivolas-Vermelle peuvent emprunter la ligne BJA09 aux horaires de la fiche horaire correspondante.
  • Pour atteindre le lycée St-Marc de Nivolas-Vermelle, une correspondance est réalisable à « Barbusse Gare Routière » avec la ligne 1141 du réseau RUBAN au départ de 7h50.

