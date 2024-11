Jusqu'au 30/04/2025 - Cars Région

Dès mardi 12 novembre et jusqu'à fin avril 2025

Desserte modifiée - Arrêts non desservis

En raison de travaux sur la commune de Vénérieu, la ligne est déviée. Les arrêts « La Chanas » et « Le Griot » à Vénérieu et « Chaudenoud RD 18F », « La Bonnardière » et « Messenas » à Saint-Marcel-Bel-Accueil ne seront pas desservis.

Les usagers des arrêts « Les Alexandres », « Le Château » « Le Girerd » et « Le Lichoud » à Saint-Marcel-Bel-Accueil seront exceptionnellement pris en charge par le car de la ligne T15 le matin à partir duquel ils pourront faire une correspondance avec la ligne T14 à l’arrêt « Le Lichoud – RD 18 ».

Pour les retours, ces mêmes arrêts seront également desservis par la ligne T15 en correspondance avec la ligne T14 à l’arrêt « Le Lichoud - RD 18 ».

Aussi, des retards sont attendus.

Merci de vous reporter à l’arrêt situé devant la Salle des Fêtes à Vénérieu ou « Les Alexandres » à Saint-Marcel-Bel-Accueil.

Merci de votre compréhension