Infos transport en commun : L.T14: couleurs des cars non conforme
Perturbation
Ce jeudi 5 mars - Certains car de la ligne T14 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous les départs concernés:
- Départ à 7h08 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle d'Abeau.
- Départ à 16h04 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle d'Abeau.
- Départ à 17h19 de L'Isle-d'Abeau en direction de Pont-de-Chéruy.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY