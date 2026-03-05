itinisère

Infos transport en commun : L.T14: couleurs des cars non conforme

Perturbation

Jusqu'au 05/03/2026 - Cars Région

Ce jeudi 5 mars - Certains car de la ligne T14 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous les départs concernés:

  • Départ à 7h08 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle d'Abeau.
  • Départ à 16h04 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle d'Abeau.
  • Départ à 17h19 de L'Isle-d'Abeau en direction de Pont-de-Chéruy.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY
