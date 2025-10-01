itinisère

Infos transport en commun : L.T13, T22, MRL14, SCF01, VER02, VLM06 et VLM07: arrêt déplacé à Trept le 7/10

Travaux

- Cars Région

Le mardi 7 octobre 2025

 

En raison de travaux de remplacement d’un abribus sur la commune de Trept, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Cars Région.

L’arrêt « La Place » est déplacé Grande Rue :

arret-deplace-a-trept-le-7-octobre-2025.jpg

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL14 DIZIMIEU-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers DIZIMIEU / SERMERIEU / SOLEYMIEU

  • Car SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU

  • Car VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers TREPT

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU

  • Car T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU
    vers MORESTEL

  • Car VLM06 SOLEYMIEU-TREPT-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers SOLEYMIEU

  • Car VLM07 MORESTEL-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers MORESTEL
