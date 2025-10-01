Infos transport en commun : L.T13, T22, MRL14, SCF01, VER02, VLM06 et VLM07: arrêt déplacé à Trept le 7/10
Travaux
Le mardi 7 octobre 2025
En raison de travaux de remplacement d’un abribus sur la commune de Trept, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Cars Région.
L’arrêt « La Place » est déplacé Grande Rue :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL14 DIZIMIEU-SOLEYMIEU-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers DIZIMIEU / SERMERIEU / SOLEYMIEU
-
SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU
-
VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers TREPT
-
T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
-
T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU
vers MORESTEL
-
VLM06 SOLEYMIEU-TREPT-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers SOLEYMIEU
-
VLM07 MORESTEL-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL