Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

En raison de la déviation de la ligne, l’impact sera le suivant :

L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.

Merci de votre compréhension