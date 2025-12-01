itinisère

Infos transport en commun : L.T13 : modification d'arrêt du 1 au 19 decembre

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du 1er au 19 décembre 2025 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.

En raison de la déviation de la ligne, l’impact sera le suivant :

 

  • L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
