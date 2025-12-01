Infos transport en commun : L.T13 : modification d'arrêt du 1 au 19 decembre
Perturbation
Du 1er au 19 décembre 2025 inclus
En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, une partie de la Rue de la Bise est coupée à toute circulation. Des perturbations sont attendues sur le réseau cars Région.
En raison de la déviation de la ligne, l’impact sera le suivant :
- L’arrêt « Mairie » est déplacé au niveau du croisement Route du Vent / Route du Chant du Four.
Ligne(s) concernée(s)
T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU