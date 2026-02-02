Infos transport en commun : L.T13: arrêt non desservi du 9 au 13 février
Travaux
Du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.
En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille -de-la-Tour, des perturbations sont attendues.
- L’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille-de-la-Tour ne pourra pas être desservi.
- Merci de vous reporter à l’arrêt « Baix »
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU