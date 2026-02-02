itinisère

Date d'impression : 02/02/2026

Infos transport en commun : L.T13: arrêt non desservi du 9 au 13 février

Travaux

- Cars Région

Du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.

En raison de travaux sur la commune de Saint-Baudille -de-la-Tour, des perturbations sont attendues.

  • L’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille-de-la-Tour ne pourra pas être desservi.
  • Merci de vous reporter à l’arrêt « Baix »

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
