Jusqu'au 17/04/2026 - Cars Région

Du mardi 08 au vendredi 17 avril 2026

En raison de travaux sur le réseau d’assainissement de Saint-Baudille-de-la-Tour, la rue de la Bise sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- L’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille-de-la-Tour ne pourra pas être desservi.

- Merci de vous reporter à l’arrêt « Baix »

Merci de votre compréhension