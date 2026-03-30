itinisère

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Date d'impression : 30/03/2026

Infos transport en commun : L.T13 : Arrêt modifié du 8 au 17 avril

Perturbation

Jusqu'au 17/04/2026 - Cars Région

Du mardi 08 au vendredi 17 avril 2026

En raison de travaux sur le réseau d’assainissement de Saint-Baudille-de-la-Tour, la rue de la Bise sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- L’arrêt « Mairie » à Saint-Baudille-de-la-Tour ne pourra pas être desservi. 

- Merci de vous reporter à l’arrêt « Baix »

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / COURTENAY / MONTALIEU VERCIEU / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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