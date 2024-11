- Cars Région

Mardi 26 novembre 2024

Une manifestation organisée l’après-midi au niveau de la sous-préfecture de la Tour-du-Pin impactera fortement la desserte de la commune.

Le fonctionnement des lignes de transport est modifié comme suit :

- Les horaires de desserte des collèges Le Calloud et Les Dauphins sont maintenus

- Pour les élèves des établissements Collège St Bruno, Lycée Elie Cartan et Lycée horticole (la Tour-du-Pin), les retours s’effectueront comme un mercredi midi

- Pour les lignes NIV02 NIV03 : la desserte et les correspondances s’effectueront au collège les Dauphins (St-Jean-de-Soudain) en lieu et place de l’arrêt Champ de Mars. Le service de 16h58 à destination de St-Geoire-en-Valdaine n’est pas modifié.

Merci de votre compréhension