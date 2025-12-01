itinisère

Infos transport en commun : L.SSB03, PPAJA : nouvel arrêt à Pajay dès lundi 1er décembre

A compter du lundi 1er décembre 2025

 

Un nouvel arrêt est ajouté sur le réseau.

  • L’arrêt « Les Roches de Pajay 2 » est ajouté.
  • SSB03, il sera desservi à 7h11 les lundis, mardi, jeudis et vendredis matin et à 7h46 les mercredis matin. Le mercredi midi à 13h12 et les soirs à 17h12.
  • PPAJA, il sera desservi à 8h11 le matin et à 16h44 le soir

 

ssb03-nouvel-arret-a-pajay.JPG

  • Car PPAJA DESSERTE PAJAY Cars Région

    vers PAJAY
    vers PAJAY

  • Car SSB03 PAJAY-MARCILLOLES-ST SIMEON DE BRESSIEUX Cars Région

    vers SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    vers PAJAY
