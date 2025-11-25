Infos transport en commun : L.SSB03, PPAJA : nouvel à Pajay dès lundi 1er décembre
Perturbation
A compter du lundi 1er décembre 2025
Un nouvel arrêt est ajouté sur le réseau.
- L’arrêt « Les Roches de Pajay 2 » est ajouté.
- SSB03, il sera desservi à 7h11 les lundis, mardi, jeudis et vendredis matin et à 7h46 les mercredis matin. Le mercredi midi à 13h12 et les soirs à 17h12.
- PPAJA, il sera desservi à 8h11 le matin et à 16h44 le soir
Ligne(s) concernée(s)
PPAJA DESSERTE PAJAY Cars Régionvers PAJAY
vers PAJAY
SSB03 PAJAY-MARCILLOLES-ST SIMEON DE BRESSIEUX Cars Régionvers SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
vers PAJAY