Infos transport en commun : L.SQF01 : arrêt "Montjay Place" non desservi du 15 décembre au 14 janvier 2026

Perturbation

Jusqu'au 14/01/2026 - Cars Région

Du lundi 15 décembre 2025 au mercredi 14 janvier 2026.

 

En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Montjay Place » à Saint-Quentin-Fallavier ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « L’Angonne ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Région

    vers ST QUENTIN FALLAVIER
    vers BONNEFAMILLE
