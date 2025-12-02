Infos transport en commun : L.SQF01 : arrêt "Montjay Place" non desservi du 15 décembre au 14 janvier 2026
Perturbation
Du lundi 15 décembre 2025 au mercredi 14 janvier 2026.
En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Montjay Place » à Saint-Quentin-Fallavier ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « L’Angonne ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER
vers BONNEFAMILLE