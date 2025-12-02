Jusqu'au 14/01/2026 - Cars Région

Du lundi 15 décembre 2025 au mercredi 14 janvier 2026.

En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Montjay Place » à Saint-Quentin-Fallavier ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « L’Angonne ».

Merci de votre compréhension