Infos transport en commun : L.SQF01 : arrêt "Montjay Place" à St-Quentin-Fallavier déplacé du 05 au 14 janv
Perturbation
Du lundi 05 janvier au mercredi 14 janvier 2026.
En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Montjay Place » ne pourra être desservi et sera déplacé rue des Colombes.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER
vers BONNEFAMILLE