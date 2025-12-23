itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/12/2025

Infos transport en commun : L.SQF01 : arrêt "Montjay Place" à St-Quentin-Fallavier déplacé du 05 au 14 janv

Perturbation

Jusqu'au 14/01/2026 - Cars Région

Du lundi 05 janvier au mercredi 14 janvier 2026.

 

En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

 

• L’arrêt « Montjay Place » ne pourra être desservi et sera déplacé rue des Colombes.

 

sqf01.JPG

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Région

    vers ST QUENTIN FALLAVIER
    vers BONNEFAMILLE
Voir toutes les infos trafic