Jusqu'au 14/01/2026

Du lundi 05 janvier au mercredi 14 janvier 2026.

En raison de travaux sur le réseau ENEDIS, la rue des Alouettes sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Montjay Place » ne pourra être desservi et sera déplacé rue des Colombes.

