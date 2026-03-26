Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

Du mardi 24 mars au vendredi 03 avril 2026

En raison de travaux sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Montjay Place » est reporté au croisement de la rue des Colombes et de la rue des Eperviers (rue des Oiseaux), au niveau du terminus provisoire de la ligne Ruban 1390.

Merci de votre compréhension