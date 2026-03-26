itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 26/03/2026

Infos transport en commun : L.SQF01 : arrêt déplacé à St-Quentin-Fallavier du 24 mars au 3 avril

Perturbation

Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

Du mardi 24 mars au vendredi 03 avril 2026

 

En raison de travaux sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Montjay Place » est reporté au croisement de la rue des Colombes et de la rue des Eperviers (rue des Oiseaux), au niveau du terminus provisoire de la ligne Ruban 1390.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SQF01 BONNEFAMILLE-ST QUENTIN FALLAVIER Cars Région

    vers ST QUENTIN FALLAVIER
    vers BONNEFAMILLE
Voir toutes les infos trafic