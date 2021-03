Jusqu'au 04/07/2021 - Transisère

A partir du mardi 30 mars 2021

Le départ de 7h05 de Saint-Gervais « Le Regonfle » est avancé de 5 minutes, soit un départ à 7h00.

Les arrêts des communes de Saint-Gervais, Rovon, Vinay, L’Albenc, Chantesse, Cras, Poliénas et Tullins sont desservis 5 minutes plus tôt. Les horaires d’arrivée aux établissements scolaires de Tullins et St Jean de Moirans sont inchangés.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère