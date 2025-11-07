Infos transport en commun : L.SJB09 : arrêts non desservis à Artas du 3 au 7 novembre
Perturbation
Du lundi 3 au vendredi 7 novembre inclus
En raison de travaux sur la rue de la Barre à Saint-Jean-de-Bournay, la ligne est perturbée sur les retours le soir et le mercredi midi.
- SJB09-01 : les arrêts de la commune d’Artas ne seront pas desservis dans l’ordre habituel le soir car le car est dévié. L’ordre sera le suivant :
- Place du 8 mai
- La Verne
- La Grande Forêt
- La Grande Forêt 2
- L’Aberay
Aussi, des retards sont attendus.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SJB09 ARTAS-SAINT JEAN DE BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ARTAS