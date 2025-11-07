Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du lundi 3 au vendredi 7 novembre inclus

En raison de travaux sur la rue de la Barre à Saint-Jean-de-Bournay, la ligne est perturbée sur les retours le soir et le mercredi midi.

SJB09-01 : les arrêts de la commune d’Artas ne seront pas desservis dans l’ordre habituel le soir car le car est dévié. L’ordre sera le suivant :

Place du 8 mai

La Verne

La Grande Forêt

La Grande Forêt 2

L’Aberay

Aussi, des retards sont attendus.

Merci de votre compréhension