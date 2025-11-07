itinisère

Date d'impression : 03/11/2025

Infos transport en commun : L.SJB09 : arrêts non desservis à Artas du 3 au 7 novembre

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du lundi 3 au vendredi 7 novembre inclus

En raison de travaux sur la rue de la Barre à Saint-Jean-de-Bournay, la ligne est perturbée sur les retours le soir et le mercredi midi.

  • SJB09-01 : les arrêts de la commune d’Artas ne seront pas desservis dans l’ordre habituel le soir car le car est dévié. L’ordre sera le suivant : 
  • Place du 8 mai
  • La Verne
  • La Grande Forêt
  • La Grande Forêt 2
  • L’Aberay

Aussi, des retards sont attendus.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB09 ARTAS-SAINT JEAN DE BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ARTAS
