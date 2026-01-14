Infos transport en commun : L.SJB08: arrêts non desservis du 19 janvier au 6 février
Travaux
Du lundi 19 janvier au vendredi 06 février 2026
En raison de travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le chemin de Gassoullière à Royas, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Les Gassoulières » et « Maison Houllier » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Les Brosses » (arrêt situé sur la RD502, exceptionnellement desservi) ou « Vertey » à Royas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
SJB08 SAVAS MEPIN-SAINT JEAN DE BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers BEAUVOIR DE MARC