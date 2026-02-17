Jusqu'au 24/04/2026 - Cars Région

Du mercredi 25 février au vendredi 24 avril 2026

En raison de travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le chemin de Gassoullière à Royas, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région

Les arrêts « Les Gassoulières », « Maison Houllier » et « Vertey » ne seront pas desservis et seront reportés l’arrêt « Les Brosses » (arrêt situé sur la RD502, exceptionnellement desservi).

Merci de votre compréhension