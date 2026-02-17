Infos transport en commun : L.SJB08 : arrêts non desservis à Royas du 25 février au 24 avril
Perturbation
Du mercredi 25 février au vendredi 24 avril 2026
En raison de travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le chemin de Gassoullière à Royas, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région
Les arrêts « Les Gassoulières », « Maison Houllier » et « Vertey » ne seront pas desservis et seront reportés l’arrêt « Les Brosses » (arrêt situé sur la RD502, exceptionnellement desservi).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SJB08 SAVAS MEPIN-SAINT JEAN DE BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
- Les Gassoulières ROYAS
- Maison Houllier ROYAS
- Vertey ROYAS
- Vertey ROYAS
- Maison Houllier ROYAS
- Les Gassoulières ROYAS