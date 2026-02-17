itinisère

Infos transport en commun : L.SJB08 : arrêts non desservis à Royas du 25 février au 24 avril

Perturbation

Jusqu'au 24/04/2026 - Cars Région

Du mercredi 25 février au vendredi 24 avril 2026

En raison de travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le chemin de Gassoullière à Royas, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région

Les arrêts « Les Gassoulières », « Maison Houllier » et « Vertey » ne seront pas desservis et seront reportés l’arrêt « Les Brosses » (arrêt situé sur la RD502, exceptionnellement desservi).

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB08 SAVAS MEPIN-SAINT JEAN DE BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    • Les Gassoulières ROYAS
    • Maison Houllier ROYAS
    • Vertey ROYAS
    vers BEAUVOIR DE MARC
    • Vertey ROYAS
    • Maison Houllier ROYAS
    • Les Gassoulières ROYAS
