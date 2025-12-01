itinisère

Infos transport en commun : L.SJB05 : modifications horaires dès lundi 22 septembre

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès lundi 22 septembre

L’arrêt « La Farfatière » à Artas est dorénavant desservi aux horaires suivants :

  • 7h25 en direction du collège Fernand Bouvier (SJB0500)
  • Sur les départs du collège Fernand Bouvier à St-Jean-de-Bournay de 12h10 circulant le mercredi (SJB0505) et de 17h10 le lundi, mardi, jeudi et vendredi (SJB0501) en direction de l’arrêt « La Petite Forêt » à Artas.

Les départs du collège Fernand Bouvier à St-Jean-de-Bournay de 12h15 (SJB0507) et 17h15 (SJB0503) en direction de l’arrêt « Pierre Grand » à Artas sont avancés de 5 minutes et fixés à 12h10 et 17h10.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB05 ARTAS-BEAUVOIR-ST J. BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ARTAS
