Infos transport en commun : L.SJB03: horaire avancé
Perturbation
Dès lundi 8 décembre
En raison de retards, l'horaire de départ d'un car est avancé.
- Le départ de 7h35 de l'arrêt "Ecole" à St-Agnin-sur-Bion en direction du collège Fernand Bouvier à St-Jean-de-Bounay (SJB03) est avancé de 3 minutes et fixé à 7h32.
- Les horaires sont maintenant définis comme suit :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
SJB03 CULIN-ST AGNI S.BION-ST JEAN BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT AGNIN SUR BION