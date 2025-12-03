itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 03/12/2025

Infos transport en commun : L.SJB03: horaire avancé

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 8 décembre

En raison de retards, l'horaire de départ d'un car est avancé.

  • Le départ de 7h35 de l'arrêt "Ecole" à St-Agnin-sur-Bion en direction du collège Fernand Bouvier à St-Jean-de-Bounay (SJB03) est avancé de 3 minutes et fixé à 7h32.
  • Les horaires sont maintenant définis comme suit : 

sjb03-au-8-decembre-2025.jpg

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB03 CULIN-ST AGNI S.BION-ST JEAN BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT AGNIN SUR BION
Voir toutes les infos trafic