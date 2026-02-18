itinisère

Infos transport en commun : L.SJB02 : arrêts non desservis dès lundi 23 février

Perturbation

Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

Du lundi 23 février 2026 pour une durée indéterminée

  • Les arrêts « Le Rajat » à Meyssiez et « Sous Chenaux », « Le Moulin » et « Pont du Recours » à Villeneuve-de-Marc ne seront pas desservis.
  • Aussi, le service est avancé de 5 minutes pour tenir compte de la déviation :

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB02 MEYSSIES-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    • Le Rajat MEYSSIEZ
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    • Le Moulin VILLENEUVE DE MARC
    • Pont du Recours VILLENEUVE DE MARC
    vers MEYSSIEZ
    • Pont du Recours VILLENEUVE DE MARC
    • Le Moulin VILLENEUVE DE MARC
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    • Le Rajat MEYSSIEZ
