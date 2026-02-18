Infos transport en commun : L.SJB02 : arrêts non desservis dès lundi 23 février
Perturbation
Du lundi 23 février 2026 pour une durée indéterminée
- Les arrêts « Le Rajat » à Meyssiez et « Sous Chenaux », « Le Moulin » et « Pont du Recours » à Villeneuve-de-Marc ne seront pas desservis.
- Aussi, le service est avancé de 5 minutes pour tenir compte de la déviation :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
SJB02 MEYSSIES-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
- Le Rajat MEYSSIEZ
- Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
- Le Moulin VILLENEUVE DE MARC
- Pont du Recours VILLENEUVE DE MARC
- Pont du Recours VILLENEUVE DE MARC
- Le Moulin VILLENEUVE DE MARC
- Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
- Le Rajat MEYSSIEZ