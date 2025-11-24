Infos transport en commun : L.SGE04 : modification ligne dès mardi 25 novembre
Dès mardi 25 novembre
Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction du Pavy-Bonnon à Oytier-Saint-Oblas circulant lundi, mardi, jeudi et vendredi (SGE0415) dessert également les arrêts « Oytier-Place » et « La Fournache » à Oytier-St-Oblas à respectivement 17h33 et 17h35.
Ligne(s) concernée(s)
-
SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS