Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mardi 25 novembre

Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction du Pavy-Bonnon à Oytier-Saint-Oblas circulant lundi, mardi, jeudi et vendredi (SGE0415) dessert également les arrêts « Oytier-Place » et « La Fournache » à Oytier-St-Oblas à respectivement 17h33 et 17h35.

Merci de votre compréhension.