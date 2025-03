Jusqu'au 07/07/2025 - Cars Région

Dès lundi 24 mars 2025

Les arrêts "Le Village" à Charantonnay et "L'Amballon" à St-Georges-d'Espéranche habituellement desservis à 7h39 et à 7h41 en direction du collège de Péranche à St-Georges-d'Espéranche sont dorénavant desservis à 7h44 et 7h47.

La fiche horaire de la ligne au format pdf sera mise à jour prochainement sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

Merci de votre compréhension.