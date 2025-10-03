Infos transport en commun : L.SGE02, SGE04 : modification des services
Perturbation
Dès mardi 7 octobre 2025
En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas est adaptée le soir.
- Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction de l’arrêt « ZA » à Oytier-St-Oblas ne dessert plus l’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas (SGE0215).
- L’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas est dorénavant desservi sur le départ de 16h40 de la ligne SGE04 en direction du Péage-de-Oytier pour une arrivée à 17h30 (SGE0415).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS
-
SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS