Infos transport en commun : L.SGE02, SGE04 : modification des services

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mardi 7 octobre 2025

En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas est adaptée le soir.

  • Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction de l’arrêt « ZA » à Oytier-St-Oblas ne dessert plus l’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas (SGE0215).
  • L’arrêt « Le Pavy-Bonnon » à Oytier-Saint-Oblas est dorénavant desservi sur le départ de 16h40 de la ligne SGE04 en direction du Péage-de-Oytier pour une arrivée à 17h30 (SGE0415).

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS
