Infos transport en commun : L.SGE02, SGE04 : modification de service dès le mardi 25 novembre

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mardi 25 novembre 2025.

En raison de sureffectifs sur la ligne SGE02, la desserte de deux arrêts est ajoutée sur un départ de la ligne SGE04

  • Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction du Pavy-Bonnon à Oytier-Saint-Oblas circulant lundi, mardi, jeudi et vendredi (SGE0415) dessert également les arrêts « Oytier-Place » et « La Fournache » à Oytier-St-Oblas à respectivement 17h33 et 17h35.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS
