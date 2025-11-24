Infos transport en commun : L.SGE02, SGE04 : modification de service dès le mardi 25 novembre
Perturbation
Dès mardi 25 novembre 2025.
En raison de sureffectifs sur la ligne SGE02, la desserte de deux arrêts est ajoutée sur un départ de la ligne SGE04
- Le départ de 16h40 du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche en direction du Pavy-Bonnon à Oytier-Saint-Oblas circulant lundi, mardi, jeudi et vendredi (SGE0415) dessert également les arrêts « Oytier-Place » et « La Fournache » à Oytier-St-Oblas à respectivement 17h33 et 17h35.
Merci de votre compréhension
SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS
SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS