Infos transport en commun : L.SGE02 et SGE03 : modifications horaires dès lundi 3 novembre
Perturbation
Dès lundi 3 novembre
Certains horaires des lignes SGE02 et SGE03 sont avancés le matin et la desserte des arrêts est modifiée.
Les usagers sont donc invités à consulter les nouveaux horaires en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS
-
SGE03 ST GEORGES COMBEROUSSE-ST GEORGES ESP Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE