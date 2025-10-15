itinisère

Infos transport en commun : L.SGE02 et SGE03 : modifications horaires dès lundi 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 06/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 3 novembre

Certains horaires des lignes SGE02 et SGE03 sont avancés le matin et la desserte des arrêts est modifiée.

Les usagers sont donc invités à consulter les nouveaux horaires en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car SGE03 ST GEORGES COMBEROUSSE-ST GEORGES ESP Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
