Dès lundi 3 novembre

Certains horaires des lignes SGE02 et SGE03 sont avancés le matin et la desserte des arrêts est modifiée.

Les usagers sont donc invités à consulter les nouveaux horaires en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/.

Merci de votre compréhension.