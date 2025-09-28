Infos transport en commun : L.SGE02 : arrêt "Les Cabanes" à Oytier-Saint-Oblas desservi dès le 1er octobre
Perturbation
A compter du mercredi 1er octobre 2025
L’arrêt « Les Cabanes » est ajouté à la ligne SGE02 et desservi de la manière suivante :
- Le matin à 7h20 sur le circuit SGE02-00
- Le mercredi midi à 12h24 sur le circuit SGE02-05
- Les soirs à 15h44 et 16h54 sur les circuits SEG02-05 et SGE02-15.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS