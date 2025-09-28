itinisère

Infos transport en commun : L.SGE02 : arrêt "Les Cabanes" à Oytier-Saint-Oblas desservi dès le 1er octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du mercredi 1er octobre 2025

 

 

L’arrêt « Les Cabanes » est ajouté à la ligne SGE02 et desservi de la manière suivante : 

  • Le matin à 7h20 sur le circuit SGE02-00
  • Le mercredi midi à 12h24 sur le circuit SGE02-05
  • Les soirs à 15h44 et 16h54 sur les circuits SEG02-05 et SGE02-15.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS
