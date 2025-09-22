Infos transport en commun : L.SEG02: nouvel arrêt desservi à La Frette à compter du lundi 29 septembre
Perturbation
A compter du lundi 29 septembre 2025
- L’arrêt « La Montagne » sera remplacé par l’arrêt « Croix Rollin » situé sur la route de Bévenais au niveau du point d’apport volontaire, au croisement avec le chemin de Croix Rollin :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SEG02 COTEAUX DE ST ETIENNE DE ST GEOIRS Cars Régionvers SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
vers FRETTE (LA) / PLAN / SAINT MICHEL DE ST GEOIRS / SAINT PAUL D'IZEAUX