Infos transport en commun : L.SEG02: nouvel arrêt desservi à La Frette à compter du lundi 29 septembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 29 septembre 2025

 

  • L’arrêt « La Montagne » sera remplacé par l’arrêt « Croix Rollin » situé sur la route de Bévenais au niveau du point d’apport volontaire, au croisement avec le chemin de Croix Rollin :

l-seg02-29-sept-25.PNG

 

Merci de votre compréhension 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SEG02 COTEAUX DE ST ETIENNE DE ST GEOIRS Cars Région

    vers SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
    vers FRETTE (LA) / PLAN / SAINT MICHEL DE ST GEOIRS / SAINT PAUL D'IZEAUX
