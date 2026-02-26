Infos transport en commun : L.SCF02 : modification d'arrêts jusqu'au 1er mars inclus
Perturbation
Jusqu'au 1er mars inclus
En raison de travaux d’une maison menaçant de s ’écrouler, la RD 244B rout e d’Olouise à Sermérieu est coupée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Olouise Lavoir » ne sera pas desservi. Les usagers sont invités à l’arrêt « Chemin de Marteray » situé au croisement route d ’Olouise et Chemin du Marteray et desservi le matin par le service SCF02 -04.
• Le matin, cet arrêt est desservi à 7h20.
• Le soir et les mercredi midi, les élèves doivent emprunter le service SCF02 -05 en terminus à l ’arrêt « Chemin de Marteray ».
• La fiche horaire PDF de la ligne est consultable sur notre site internet (fh-scf02 -20250901.pdf )
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU