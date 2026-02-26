itinisère

Infos transport en commun : L.SCF02 : modification d'arrêts jusqu'au 1er mars inclus

Perturbation

Jusqu'au 01/03/2026 - Cars Région

Jusqu'au 1er mars inclus

En raison de travaux d’une maison menaçant de s ’écrouler, la RD 244B rout e d’Olouise à Sermérieu est coupée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Olouise Lavoir » ne sera pas desservi. Les usagers sont invités à l’arrêt « Chemin de Marteray » situé au croisement route d ’Olouise et Chemin du Marteray et desservi le matin par le service SCF02 -04.
• Le matin, cet arrêt est desservi à 7h20.
• Le soir et les mercredi midi, les élèves doivent emprunter le service SCF02 -05 en terminus à l ’arrêt « Chemin de Marteray ».
• La fiche horaire PDF de la ligne est consultable sur notre site internet (fh-scf02 -20250901.pdf )

 

Merci de votre compréhension

 

  • Car SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU
