Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 23 février pour une durée indéterminée

En raison de travaux d’une maison menaçant de s ’écrouler, la RD 244B rout e d’Olouise à Sermérieu est coupée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Olouise Lavoir » ne sera pas desservi. Les usagers sont invités à l’arrêt « Chemin de Marteray » situé au croisement route d ’Olouise et Chemin du Marteray et desservi le matin par le service SCF02 -04.

• Le matin, cet arrêt est desservi à 7h20.

• Le soir et les mercredi midi, les élèves doivent emprunter le service SCF02 -05 en terminus à l ’arrêt « Chemin de Marteray ».

• La fiche horaire PDF de la ligne est consultable sur notre site internet (fh-scf02 -20250901.pdf )

Merci de votre compréhension