Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter de mercredi 14 janvier

En raison d’une contrainte immobilière, un arrêt de la ligne est déplacé

L’arrêt « IME » sur la commune de Saint-Chef est déplacé au croisement rue Vie des Granges et chemin du Rivier.

Les élèves sont invités à attendre le car au niveau du nouvel abri chemin du Rivier et de se diriger vers le car lorsqu’il stationne au croisement à une dizaine de mètres.