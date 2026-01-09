Infos transport en commun : L.SCF02 : arrêt déplacé à Saint-Chef à compter du 14 janvier
Perturbation
A compter de mercredi 14 janvier
En raison d’une contrainte immobilière, un arrêt de la ligne est déplacé
L’arrêt « IME » sur la commune de Saint-Chef est déplacé au croisement rue Vie des Granges et chemin du Rivier.
Les élèves sont invités à attendre le car au niveau du nouvel abri chemin du Rivier et de se diriger vers le car lorsqu’il stationne au croisement à une dizaine de mètres.
Ligne(s) concernée(s)
SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Régionvers SAINT CHEF
vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU