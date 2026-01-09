itinisère

Infos transport en commun : L.SCF02 : arrêt déplacé à Saint-Chef à compter du 14 janvier

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter de mercredi 14 janvier

En raison d’une contrainte immobilière, un arrêt de la ligne est déplacé

L’arrêt « IME » sur la commune de Saint-Chef est déplacé au croisement rue Vie des Granges et chemin du Rivier.

Les élèves sont invités à attendre le car au niveau du nouvel abri chemin du Rivier et de se diriger vers le car lorsqu’il stationne au croisement à une dizaine de mètres.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Cars Région

    vers SAINT CHEF
    vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU
