Infos transport en commun : L.SAN01, T34 : arrêt « Le Châtenay » modifié
Perturbation
Dès lundi 29 septembre 2025
En raison de sureffectifs le matin, la desserte de l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion est modifiée.
- Le départ de la ligne SAN01 de l’arrêt « Le Bourg » à Sainte-Anne-sur-Gervonde en direction de Bourgoin-Jallieu (SAN0100) ne dessert plus l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion à 7h11.
- Le départ de la ligne T34 de l’arrêt « La Barre » à 7h14 (T3428) se fait dorénavant de l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion à 7h06.
- Les usagers utilisant l’arrêt « Le Châtenay » le matin en direction de l’arrêt « Barbusse Gare Routière » à Bourgoin-Jallieu sont invités à se reporter sur la ligne T34 desservant maintenant cet arrêt à 7h06 (T3428).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SAN01 STE ANNE SUR GERVONDE-ST AGNIN SUR BION Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINTE ANNE SUR GERVONDE
-
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINT JEAN DE BOURNAY