Infos transport en commun : L.SAN01, T34 : arrêt « Le Châtenay » modifié

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 29 septembre 2025

En raison de sureffectifs le matin, la desserte de l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion est modifiée.

  • Le départ de la ligne SAN01 de l’arrêt « Le Bourg » à Sainte-Anne-sur-Gervonde en direction de Bourgoin-Jallieu (SAN0100) ne dessert plus l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion à 7h11.
  • Le départ de la ligne T34 de l’arrêt « La Barre » à 7h14 (T3428) se fait dorénavant de l’arrêt « Le Châtenay » à Saint-Agnin-sur-Bion à 7h06.
  • Les usagers utilisant l’arrêt « Le Châtenay » le matin en direction de l’arrêt « Barbusse Gare Routière » à Bourgoin-Jallieu sont invités à se reporter sur la ligne T34 desservant maintenant cet arrêt à 7h06 (T3428).

 

Merci de votre compréhension

