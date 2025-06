Jusqu'au 10/06/2025 - Cars Région

Le 10 juin 2025, de 15h45 à 17h00

service annulé

En raison du passage de l'événement sportif, le Critérium du Dauphiné, dans la commune de Clonas-sur-Varèze, le départ de 15h45 de Saint-Maurice-l'Exil vers Montseveroux-Milieu est annulé.

Les usagers peuvent prendre le départ de 17h05 de Saint-Maurice-l'Exil à la place.

