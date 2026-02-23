Infos transport en commun : L.ROU05: arrêts non desservis du 23 février au 3 avril
Perturbation
Du 23 février au 3 avril 2026
En raison du risque d’effondrement d’une habitation sur la commune de Cheyssieu, la route de Cuillery est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Beson », « Montée des Rossières » et « Cuillery » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « les Meuilles ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL