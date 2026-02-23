itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/02/2026

Infos transport en commun : L.ROU05: arrêts non desservis du 23 février au 3 avril

Perturbation

Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

Du 23 février au 3 avril 2026

 

En raison du risque d’effondrement d’une habitation sur la commune de Cheyssieu, la route de Cuillery est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Beson », « Montée des Rossières » et « Cuillery » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « les Meuilles ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    • Le Cuillery CHEYSSIEU
    • Montée des Rossières CHEYSSIEU
    • Beson CHEYSSIEU
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
    • Le Cuillery CHEYSSIEU
    • Montée des Rossières CHEYSSIEU
    • Beson CHEYSSIEU
Voir toutes les infos trafic