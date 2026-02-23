Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

En raison du risque d’effondrement d’une habitation sur la commune de Cheyssieu, la route de Cuillery est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Beson », « Montée des Rossières » et « Cuillery » ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « les Meuilles ».

