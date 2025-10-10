Jusqu'au 10/10/2025 - Cars Région

Les 9 et 10 octobre 2025

En raison de travaux sur la commune de Roussillon et de la fermeture de la route du château d’eau, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Le Réservoir » et « Pimpied » ne sont pas desservis.

• Le report se fera sur les arrêts « Les Plaines » et » « Maudinée-Transfo ».

• Des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension