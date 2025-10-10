Infos transport en commun : L.ROU05 : arrêts non desservis à Roussillon les 9 et 10 octobre
Perturbation
Les 9 et 10 octobre 2025
En raison de travaux sur la commune de Roussillon et de la fermeture de la route du château d’eau, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• Les arrêts « Le Réservoir » et « Pimpied » ne sont pas desservis.
• Le report se fera sur les arrêts « Les Plaines » et » « Maudinée-Transfo ».
• Des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU