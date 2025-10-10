itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/10/2025

Infos transport en commun : L.ROU05 : arrêts non desservis à Roussillon les 9 et 10 octobre

Perturbation

Jusqu'au 10/10/2025 - Cars Région

Les 9 et 10 octobre 2025

 

En raison de travaux sur la commune de Roussillon et de la fermeture de la route du château d’eau, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• Les arrêts « Le Réservoir » et « Pimpied » ne sont pas desservis.

• Le report se fera sur les arrêts « Les Plaines » et » « Maudinée-Transfo ».

• Des retards sont à prévoir.

 

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
Voir toutes les infos trafic