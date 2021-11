Jusqu'au 13/12/2021 - Cars Région

Du 9 novembre au 13 décembre 2021 inclus,

Arrêts "Les Plaines" et "Pimpied" à Roussillon non desservis

et arrêt "Le Réservoir" déplacé.

En raison de travaux, les arrêts "Les Plaines" et "Pimpied" à Roussillon ne sont plus desservis. Les clients sont invités à se reporter à l'arrêt "Modinée Transfo" exceptionnellement desservi.

Aussi, l'arrêt "Le Réservoir" est déplacé comme suit :

Merci de votre compréhension