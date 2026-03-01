Jusqu'au 20/03/2026 - Cars Région

Le vendredi 20 mars 2026 de 17h45 à 19h30.

En raison de l’organisation du défilé du Sou des écoles sur la commune de Saint-Maurice l’Exil, une partie de la rue de la Commune 1871 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- L’arrêt « RP Pyramides-1871 » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « PTT ».

Merci de votre compréhension