Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01 : Arrêt non desservi le 20 mars
Perturbation
Le vendredi 20 mars 2026 de 17h45 à 19h30.
En raison de l’organisation du défilé du Sou des écoles sur la commune de Saint-Maurice l’Exil, une partie de la rue de la Commune 1871 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- L’arrêt « RP Pyramides-1871 » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « PTT ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)