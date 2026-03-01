itinisère

Date d'impression : 11/03/2026

Infos transport en commun : L.ROU04, VIE01 : Arrêt non desservi le 20 mars

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - Cars Région

Le vendredi 20 mars 2026 de 17h45 à 19h30.

En raison de l’organisation du défilé du Sou des écoles sur la commune de Saint-Maurice l’Exil, une partie de la rue de la Commune 1871 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- L’arrêt « RP Pyramides-1871 » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « PTT ».

 

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
