Infos transport en commun : L.ROU04 : modifications horaires dès lundi 26 janvier
Perturbation
Dès lundi 26 janvier 2026
Afin d’optimiser le service mis en place, certains horaires de passages sont modifiés et la desserte est adaptée.
- Le départ de 7h20 de la gare de St-Clair-les-Roches aux Roches de Condrieu en direction de la Cité de l’Edit à Roussillon (ROU0406) est avancé de 2 minutes et fixé à 7h18 et dessert dorénavant l’arrêt Chuzy à Clonas-sur-Varèze à 7h31.
- Le départ de 7h30 de la gare de St-Clair-les-Roches aux Roches de Condrieu en direction du collège Frédéric Mistral à St-Maurice l’Exil (ROU0412) est supprimé.
- Les usagers de ce service sont invités à se reporter sur le car ROU0406 aux horaires indiqués ci-dessous :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM