Infos transport en commun : L.ROU04 : départs non effectués

Perturbation

Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 28 novembre, sur la ligne ROU04, les départs à 7h20 de St Clair du Rhone en direction de Roussillon et le départ à 7h25 St Clair du Rhone en direction de St Maurice l'Exil ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
