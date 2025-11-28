Infos transport en commun : L.ROU04 : départs non effectués
Perturbation
Ce vendredi 28 novembre, sur la ligne ROU04, les départs à 7h20 de St Clair du Rhone en direction de Roussillon et le départ à 7h25 St Clair du Rhone en direction de St Maurice l'Exil ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM