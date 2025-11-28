Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 28 novembre, sur la ligne ROU04, les départs à 7h20 de St Clair du Rhone en direction de Roussillon et le départ à 7h25 St Clair du Rhone en direction de St Maurice l'Exil ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés.

Merci de votre compréhension