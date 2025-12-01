itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 15/09/2025

Infos transport en commun : L.ROU03 : modification des services et arrêts

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Du lundi 22 septembre à fin 2025

En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.

 

  • Le matin, les élèves de l’arrêt « Mairie » à Bougé-chambalud seront pris en charge par un autre car de la ligne à 7h50 en face de l’arrêt « Mairie », au niveau de la médiathèque.

 

  • Le soir et le mercredi midi, l’arrêt « Passerelle » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Mairie ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU
Voir toutes les infos trafic