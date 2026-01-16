Infos transport en commun : L.ROU03 : modification des services et arrêts jusqu'au 22 février inclus
Perturbation
Du lundi 22 septembre au 22 février 2026 inclus
En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.
- Le matin, les élèves de l’arrêt « Mairie » à Bougé-chambalud seront pris en charge par un autre car de la ligne à 7h50 en face de l’arrêt « Mairie », au niveau de la médiathèque.
- Le soir et le mercredi midi, l’arrêt « Passerelle » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Mairie ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / JARCIEU