Jusqu'au 22/02/2026 - Cars Région

Du lundi 22 septembre au 22 février 2026 inclus

En raison de travaux sur la rue du Pilat à Bougé-Chambalud, la circulation des cars sera modifiée et des arrêts ne pourront être desservis.

Le matin , les élèves de l’arrêt « Mairie » à Bougé-chambalud seront pris en charge par un autre car de la ligne à 7h50 en face de l’arrêt « Mairie », au niveau de la médiathèque.

, les élèves de l’arrêt « Mairie » à Bougé-chambalud seront pris en charge par un autre car de la ligne à 7h50 en face de l’arrêt « Mairie », au niveau de la médiathèque. Le soir et le mercredi midi , l’arrêt « Passerelle » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Mairie ».

Merci de votre compréhension.