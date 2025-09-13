itinisère

Infos transport en commun : L.ROU02 : modification de service

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Dès le mardi 16 septembre 2025

En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Moncey-Stop » à Sablons en direction du collège de Salaise-sur-Sanne est adaptée le matin.

  • L’arrêt « Moncey-Stop » à Sablons n’est plus desservi sur le départ de 7h58 en direction du collège de Salaise-sur-Sanne (ROU0208) mais reporté sur le départ de 7h48 en direction du collège (ROU0202).
  • L’arrêt « Moncey-Stop » est donc dorénavant desservi à 7h51 en direction du collège de Salaise-sur-Sanne (ROU0202).

 

Merci de votre compréhension

  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS
