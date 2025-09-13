Infos transport en commun : L.ROU02 : modification de service
Dès le mardi 16 septembre 2025
En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Moncey-Stop » à Sablons en direction du collège de Salaise-sur-Sanne est adaptée le matin.
- L’arrêt « Moncey-Stop » à Sablons n’est plus desservi sur le départ de 7h58 en direction du collège de Salaise-sur-Sanne (ROU0208) mais reporté sur le départ de 7h48 en direction du collège (ROU0202).
- L’arrêt « Moncey-Stop » est donc dorénavant desservi à 7h51 en direction du collège de Salaise-sur-Sanne (ROU0202).
ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS