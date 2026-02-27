Jusqu'au 13/03/2026 - Cars Région

Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.

En raison de la coupure de la route de l’écluse sur la commune de Sablons, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Cité CNR » à Sablons ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Moncey-Stop »

Merci de votre compréhension