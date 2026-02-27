itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/02/2026

Infos transport en commun : L.ROU02 : arrêt "Cité CNR" à Sablons non desservi du 9 au 13 mars

Perturbation

Jusqu'au 13/03/2026 - Cars Région

Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.

 

En raison de la coupure de la route de l’écluse sur la commune de Sablons, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Cité CNR » à Sablons ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Moncey-Stop »

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS
Voir toutes les infos trafic