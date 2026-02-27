Infos transport en commun : L.ROU02 : arrêt "Cité CNR" à Sablons non desservi du 9 au 13 mars
Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.
En raison de la coupure de la route de l’écluse sur la commune de Sablons, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Cité CNR » à Sablons ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Moncey-Stop »

ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS