Infos transport en commun : L.ROU01: modification horaires et d'arrêt dès lundi 15 décembre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 15 décembre 2025

En raison de sureffectifs et de retards, la desserte d’un arrêt est modifiée et les horaires sont modifiés.

  • Le départ de 7h30 de l’arrêt « Mairie » à La Chapelle-de-Surieu en direction de l’Etablissement Jeanne d’Arc (ROU0116) ne dessert plus l’arrêt « Mairie » à St-Romain-de-Surieu à 7h33 et les horaires de desserte sont avancés.
  • Les usagers de l’arrêt « Mairie » à St-Romain-de-Surieu sont invités à se reporter sur le car desservant cet arrêt à 7h08 (ROU0114).
  • Les nouveaux horaires de passage (ROU0116) à prendre en compte sont les suivants :

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
