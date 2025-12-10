Infos transport en commun : L.ROU01: modification horaires et d'arrêt dès lundi 15 décembre
Perturbation
Dès lundi 15 décembre 2025
En raison de sureffectifs et de retards, la desserte d’un arrêt est modifiée et les horaires sont modifiés.
- Le départ de 7h30 de l’arrêt « Mairie » à La Chapelle-de-Surieu en direction de l’Etablissement Jeanne d’Arc (ROU0116) ne dessert plus l’arrêt « Mairie » à St-Romain-de-Surieu à 7h33 et les horaires de desserte sont avancés.
- Les usagers de l’arrêt « Mairie » à St-Romain-de-Surieu sont invités à se reporter sur le car desservant cet arrêt à 7h08 (ROU0114).
- Les nouveaux horaires de passage (ROU0116) à prendre en compte sont les suivants :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU