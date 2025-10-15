itinisère

Infos transport en commun : L.ROU01 : modification horaire dès lundi 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 3 novembre 2025

 

Les horaires et la desserte des arrêts sont réorganisés.

  • Les horaires de la ligne sont modifiés à l’aller et au retour du collège de Salaise-sur-Sanne.
  • Les usagers sont invités à consulter les nouveaux horaires en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
