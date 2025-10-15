Infos transport en commun : L.ROU01 : modification horaire dès lundi 3 novembre
Perturbation
Dès lundi 3 novembre 2025
Les horaires et la desserte des arrêts sont réorganisés.
- Les horaires de la ligne sont modifiés à l’aller et au retour du collège de Salaise-sur-Sanne.
- Les usagers sont invités à consulter les nouveaux horaires en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU