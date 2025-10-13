itinisère

Infos transport en commun : L.ROM02 : modifications horaires dès lundi 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 3 novembre 2025

 

En raison des conditions de circulation sur la commune de Romans-sur-Isère

  • ROM0200 : Le départ d'Izeron "Salle des Fêtes" est avancé à 6h40 au lieu de 6h45. L'ensemble des horaires inter arrêts sont avancés de 5 minutes jusqu'à l'arrêt "La Baudière" à Saint-Lattier.
  • ROM0203 : Le départ de Romans-sur-Isère "Gare Multimodale" est retardé de 18h05 à 18h15.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Région

    vers ROMANS
    vers IZERON / SAINT MARCELLIN
