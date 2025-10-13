Infos transport en commun : L.ROM02 : modifications horaires dès lundi 3 novembre
Perturbation
A compter du 3 novembre 2025
En raison des conditions de circulation sur la commune de Romans-sur-Isère
- ROM0200 : Le départ d'Izeron "Salle des Fêtes" est avancé à 6h40 au lieu de 6h45. L'ensemble des horaires inter arrêts sont avancés de 5 minutes jusqu'à l'arrêt "La Baudière" à Saint-Lattier.
- ROM0203 : Le départ de Romans-sur-Isère "Gare Multimodale" est retardé de 18h05 à 18h15.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Régionvers ROMANS
vers IZERON / SAINT MARCELLIN