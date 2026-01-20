itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/01/2026

Infos transport en commun : L.ROM02 et MRC11 : suppression et remplacement de l'arrêt "La Baudière"

Perturbation

Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

A compter du 24 janvier 2026

Suppression de l’arrêt « La Baudière » remplacé par l’arrêt « Ecole La Baudière » au niveau de l’église.

Les fiches horaires seront bientôt disponible sur notre site.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

Voir toutes les infos trafic