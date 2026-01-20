Infos transport en commun : L.ROM02 et MRC11 : suppression et remplacement de l'arrêt "La Baudière"
Perturbation
A compter du 24 janvier 2026
Suppression de l’arrêt « La Baudière » remplacé par l’arrêt « Ecole La Baudière » au niveau de l’église.
Les fiches horaires seront bientôt disponible sur notre site.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
ROM02 IZERON-ST ROMANS-ST MARCELLIN-ROMANS Cars Régionvers ROMANS
-
MRC11 ROMANS-CHATTE-ST MARCELLIN Cars Régionvers CHATTE / SAINT MARCELLIN