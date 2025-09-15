Infos transport en commun : L.RIV02 : arrêt non desservi du jeudi 11 au lundi 15 septembre inclus
Perturbation
Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus
Arrêts « Champ de Foire » non desservis
En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- L'arrêt « Champ de Foire » ne pourra pas être desservi.
- Il sera reporté à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
RIV02 RENAGE-RIVES Cars Régionvers RIVES
- CHAMP DE FOIRE BEAUCROISSANT