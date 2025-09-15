Jusqu'au 15/09/2025 - Cars Région

Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus

Arrêts « Champ de Foire » non desservis

En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L'arrêt « Champ de Foire » ne pourra pas être desservi.

Il sera reporté à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :

Merci de votre compréhension.