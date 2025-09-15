itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/09/2025

Infos transport en commun : L.RIV02 : arrêt non desservi du jeudi 11 au lundi 15 septembre inclus

Perturbation

Jusqu'au 15/09/2025 - Cars Région

Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus
Arrêts « Champ de Foire » non desservis

En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

  • L'arrêt « Champ de Foire » ne pourra pas être desservi.
  • Il sera reporté à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :

riv02-arret-provisoire.png

 

Merci de votre compréhension.

 

Ligne(s) concernée(s)

Voir toutes les infos trafic